РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Асфальтобетонное покрытие на улице Карбышева в подмосковной Балашихе восстановили после провала грунта по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на провал грунта возле водостока в районе дома №8, корпус 1 по улице Карбышева. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Администрацией городского округа Балашиха 24 марта проведен осмотр по указанному адресу. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.