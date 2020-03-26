РИАМО - 26 мар. В Москве на улице Миклухо-Маклая двое неизвестных, угрожая мужчине ножом, пытали похитить телефон, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«25 марта в 12:25 в ОМВД обратился гражданин 1995 года рождения, неработающий, и заявил о том, что 19 марта в 04:00 двое неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, пытались открыто похитить телефон сотовой связи стоимостью около 7 тысяч рублей. Мужчине удалось убежать, неизвестные, ничего не похитив, скрылись», — сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что по факту преступления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Злоумышленники напали на мужчину по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 39, корпус 1.