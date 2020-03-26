РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина выявила нарекания в дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг Федина совместно с представителями управляющей компании «МУЖРП№4», администрации округа и другими проверила дезинфекцию подъездов в ряде домов подмосковного Подольска. Она проинспектировала несколько домов, детскую площадку, а также провела инструктаж.

«Такая проверка проводится по всей Московской области. Мы смотрим на то, как дезинфицируют входные группы, обрабатывают ручки подъездных дверей, домофоны, поручни и многое другое. В целом, с точки зрения работы управляющих компаний, ситуация в Подмосковье достаточно напряженная. Все УК вышли на объекты, дезинфицируют ежедневно подъезды и детские площадки. По итогам проверки в Подольске были выявлены замечания. В частности, не все элементы обрабатываются качественно. Мы указали УК на нарекания и надеемся, что в ближайшее время они будут устранены», - сказала Федина.

Она отметила, что ранее подобные проверки проводились в Красногорске, Одинцове, Химках, а в четверг будут проведены еще в ряде домов Серпухова и Чехова.

«Всего в Подольске насчитывается около 2 тысяч многоквартирных домов и свыше 6 тысяч подъездов. Контроль за дезинфекционной обработкой проводится в ежеминутном режиме ежедневно. К нам поступают обращения и жалобы через социальные сети, горячую линию ЖКХ, а также мы проводим выездные проверки. С руководителями УК мы проводим методические и инструкторские занятия. Все УК приступили к работе и знают, как правильно ее проводить, однако это необходимо систематизировать. По итогам сегодняшней проверки отмечу, что нарекания имеются, но в целом, работа проводится нормально», - пояснил замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По словам Фединой, в Подмосковье осуществляется рейтингование УК с помощью специального мобильного приложения, где управляющие компании ежедневно отчитываются о дезинфекционной обработке. Помимо этого, нарекания присылают через Ассоциацию председателей совета многоквартирных домов и портал «Добродел».