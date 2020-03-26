РИАМО - 26 мар. Сбербанк разработал специальную программу по поддержке заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, она коснется восьми отраслей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В частности, программа коснется подотраслей: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства.

«Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков», - говорится в сообщении.

Сбербанк продолжает работать над дополнительными мерами поддержки своих клиентов, в том числе и в рамках решений президента России, озвученных во время обращения к жителям 25 марта.

«Банк понимает сложившуюся непростую ситуацию и готов поддержать тех клиентов, у которых сложности в бизнесе возникли по причине пандемии коронавирусной инфекции. Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он подчеркнул, что для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, перенос платежей продлен на срок до окончания действия кредитного договора.

По его словам, в ближайшее время Сбербанк разработает дополнительные меры поддержки клиентов во исполнение решений президента и в тесном взаимодействии с правительством и ЦБ России.

Банк будет оценивать реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов указанных отраслей, обращений арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отменой бронирований по объектам, в рамках финансирования которых банк готов пойти на реструктуризацию.

Каждый случай реструктуризации будет рассматриваться индивидуально, исходя из влияния текущей ситуации на заемщика, например, приостановление или ограничение деятельности заемщиков или его ключевых контрагентов. Программа предусматривает перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.

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