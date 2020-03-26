Пандемия коронавируса уже начала менять рынок труда. Главный удар примет на себя сфера туризма, услуг, ресторанный бизнес и индустрия гостеприимства. Какие профессии будут пользоваться популярностью в ближайшие месяцы, выясняла обозреватель РИАМО.

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Курьер — выбор на перспективу

Пока отели, рестораны и туроператоры вынуждены сокращать работников, сфера доставки переживает взрывной расцвет. Как отмечают эксперты, профессия курьера имеет не только хорошее настоящее, но и перспективное будущее.

«Высокий спрос на курьеров связан с ростом сегмента онлайн-доставки. Во время вынужденного карантина дистанционные сотрудники регулярно делают заказы на маркетплейсах. Компании испытывают нехватку курьеров и готовы повышать их зарплаты на 10-20%», — рассказал РИАМО управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел.

Сегодня у покупателей есть возможность оценить сервис компаний, предлагающих онлайн-доставку. Когда эпидемия закончится и сотрудники снова вернутся в офисы, интерес к онлайн-заказам останется, уверен эксперт. Ведь к тому моменту сформируется культура потребления, люди не захотят отказываться от сложившейся привычки делать покупки в интернете. Поэтому вполне вероятно, что и после коронавируса компании продолжат активно нанимать курьеров, ответственных за доставку этих покупок до места назначения.

«С развитием e-commerce также связан рост спроса на операторов call-центров. С переходом на дистанционную работу возрос спрос на IT-специалистов, которые смогут поддерживать жизнеспособность IT-инфраструктуры компаний: подключать сотрудников к удаленным рабочим столам, решать технические проблемы», — отмечает Феликс Кугел.

Также, по его словам, работодатели заинтересованы в подборе руководителей среднего и высшего звена, которые смогут предложить стратегию развития компании в меняющихся условиях.

По мнению руководителя пресс-службы HeadHunter Александра Джабарова, среди наименее уязвимых профессий в условиях перехода на удаленную работу и повышенных мер в сдерживании распространения коронавируса — работники ретейла, логистики, складов, производители лекарственных средств и медицинских препаратов, репетиторы, няни.

«Что касается рабочих профессий — по-прежнему остаются востребованы строители, инженеры, водители», — рассказал эксперт в интервью Nation News.

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Сферы с высоким заработком

Как отмечают в UNITY, сегодня во всех сферах у соискателей есть возможности заработка и профессионального развития. Карьерные перспективы сотрудников во многом зависят именно от компаний, в которых они работают, от того, как быстро они смогут переориентировать бизнес, найти выход из кризисной ситуации. Во всех отраслях есть возможность для такой адаптации.

«Сейчас мы наблюдаем рост бизнеса в электронной коммерции, IT-сфере — в области поддержки инфраструктуры, продажи ПО, разработки. Есть рост в сфере b2b, а именно в сфере поставки товаров для ретейлеров», — поясняет эксперт кадровой компании.

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Эволюция рабочих мест

«Распространение коронавируса подтолкнуло эволюцию рабочих мест. Удаленная работа станет обычным явлением», — уверен Феликс Кугел.

Получив опыт перехода на дистанционный труд, компании смогут совершенствовать механизм управления «удаленными» и распределенными командами, добавляет он. Рынок труда, который долгое время был кандидатским, вероятно, станет рынком работодателя — это значит, что компании будут еще внимательнее подходить к выбору сотрудников.

Эпидемия еще раз показала, как важно для компаний идти по пути цифровизации и автоматизации, поэтому в ближайшем будущем возрастет спрос на IT-специалистов. Кроме того, будет активно развиваться медицина и сфера биотехнологий, работодатели будут искать новые кадры.

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Новые профессии

Официальный сайт мэра Москвы

Разгул коронавируса в мире выведет на сцену и совершенно новые профессии. Это, например, цифровой куратор, организатор виртуальных бизнес-туров, консультант по оптимизации бизнес-процессов онлайн, считает генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович (его слова приводят «Известия»).

Задача цифрового куратора — помочь настроить виртуальную среду граждан. Эксперт пояснил, они будут помогать пользоваться онлайн-банкингом и телемедициной, участвовать в дистанционных совещаниях. К слову, профстандарт для этой квалификации был утвержден еще два года назад. Теперь, в новых условиях, у профессии есть все возможности для развития.

Создатель виртуальных деловых туров — еще одна профессия будущего.

«Суть в том, чтобы клиент мог познакомиться с тем или иным продуктом в режиме онлайн. Например, если мы хотим провести конференцию, то сейчас едем на место, обсуждаем там все детали. А это можно делать в режиме онлайн», — рассказал изданию Александр Лейбович.

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