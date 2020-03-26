РИАМО - 26 мар. После объявления выходной недели президентом России Владимиром Путиным в МГУ вводят каникулы до 5 апреля, сообщил в четверг журналистам ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

«В связи с приказами министерства, выступления нашего президента я подписал приказы, и московский университет отправлен на каникулы до 5 апреля», - сказал Садовничий.

Он отметил, что эти выходные можно провести с пользой благодаря современной материально-технической базе университета.

«Я надеюсь, что наши студенты и сотрудники сумеют адаптироваться в этой непривычной обстановке. Можно продолжать работать над материалами учебными. Можно заниматься наукой и с пользой провести это время», - уточнил ректор.

Президент России Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к жителям страны из-за ситуации с коронавирусом заявил, что в РФ дни с 28 марта по 5 апреля будут выходными для всех работающих граждан, кроме тех, кто задействован в жизненно важных сферах.

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