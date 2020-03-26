РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Добровольцы собрали в Опалиховском лесопарке Красногорска 130 мешков мусора, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«130 мешков мусора убрала в Опалиховском лесопарке команда добровольцев городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

В планах у волонтеров еще одна экологическая акция – приведение в порядок леса у озера Щепкино болото в Солнечногорске.

«Помочь природе может каждый!» – заключается в материале.