РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Мытищинский историко-художественный музей до 15 апреля проводит конкурс в онлайн-формате на знание истории округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Мытищинском историко-художественном музее проводится онлайн-конкурс для знатоков истории округа «Любимый город».

«К участию в конкурсе приглашаются все жители города Мытищи, знающие и любящие историю своего округа. Номинации конкурса: «Улицы города», «Памятники города», «Мытищинцы-герои». Для участия в конкурсе необходимо создать видеоролик с рассказом по выбранной номинации, записанный в домашних условиях. Выложить видео в ленту новостей Instagram под хештегом #любимыйгород и обязательно отметить мытищинский музей в публикации», - говорится в сообщении.

Жюри выявит победителей 15 апреля.