РИАМО - 26 мар. УФАС Подмосковья приняло решение внести ООО «Профитклинплюс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

В управление обратилась «Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» с обращением о том, что компания не представила вовремя проект контракта на оказание услуг уборки помещений на территории школы в городе Балашиха по улицам Спортивная и Победы.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», — отмечается в материале.

В ведомстве рассмотрели все доказательства, выслушали доводы сторон и пришли к выводу, что сведения об ООО «Профитклинплюс» подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков.