РИАМО - 26 мар. В Подмосковье и Москву пришло апрельское тепло, воздух прогрелся до плюс 10-15 градусов, что близко к рекорду 1973 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня метеоусловия будет определяться погожим влиянием скандинавского антициклона с центром над Беларусью, что сулит москвичам и жителям Подмосковья малооблачную, сухую и по-апрельски теплую погоду с температурным фоном на 10-12 градусов выше климатической нормы и близким к рекорду 1973 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 15,1 градуса», — отмечается в материале.

В четверг в Москве столбики термометров показывают плюс 13-15 градусов, а в Подмосковье – 10-15 градусов тепла.

Атмосферное давление почти весь день будет держаться на отметке 760 миллиметров ртутного столба, это заметно выше нормы.