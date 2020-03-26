РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске предоставят земельные участки в микрорайоне Климовск для строительства двух детских садов на 240 и 190 мест, их согласовало Минмособлимущество, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление двух земельных участков в микрорайоне Климовск городского округа Подольск для строительства двух новых детских садов. Участок площадью 1 гектар на улице Школьная предназначен для возведения детского сада на 240 мест, а на участке площадью 0,74 гектар на улице Ленина будет построен детский сад на 190 мест», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Оформление земельных участков позволит МКУ «Градостроительное управление» приступить к архитектурно-строительному проектированию и в последствии строительству данных социально-значимых объектов.