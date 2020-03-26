РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. Сотрудники культурного комплекса «Котельники» отметили День работника культуры уборкой части Томилинского лесопарка под лозунгом «Сделаем планету чище!», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего они вывезли более 20 мешков бытового мусора», - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации призывают жителей микрорайонов Южный и Силикат внимательнее и бережнее относиться к лесным зонам.

«Поздравляем сотрудников культуры и желаем каждому городу нашего Подмосковья таких же неравнодушных коллег», - заключается в сообщении.