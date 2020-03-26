РИАМО - 26 мар. Вторая половина материальной помощи в размере 1,5 тысячи рублей пожилым жителям Подмосковья старше 65 лет и людям c хроническими заболеваниями будет выплачена только при условии соблюдения режима самоизоляции, сообщила в четверг журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Жители Подмосковья старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями обязаны с четверга соблюдать режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева у нас будет адресная выплата всем жителям региона, чей возраст 65 лет и старше, а также людям, страдающих хроническими заболеваниями. Выплата осуществлена двумя траншами – 1,5 тысячи рублей, которую мы осуществляем сегодня. <...> Вторая часть выплаты будет осуществлена только в том случае, если жители будут соблюдать режим изоляции», – сказала Фаевская.

По ее словам, при поступлении в министерство или управление социальной защиты населения сведений о нарушении режима самоизоляции, вторая часть средств не будет перечислена жителю.

Она напомнила, что в Подмосковье проживают около 1 миллиона жителей старше 65 лет. При этом почти все из них страдают от хронических заболеваний.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе работает горячая линия 8-800-550-50-30.

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