РИАМО - 25 мар. Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович считает, что в связи с карантином могут стать востребованы новые специальности: цифровой куратор, организатор виртуальных бизнес-туров, консультант по оптимизации бизнес-процессов онлайн, пишет газета «Известия».

Цифровые кураторы будут помогать людям осваивать виртуальную среду, интернет-банкинг, дистанционные совещания и другое. Создатель визуальных деловых туров будет устраивать онлайн-конференции, чтобы познакомить клиента с продуктом.

Организаторов бизнес-процессов онлайн сейчас немного, но с переходом на дистанционную работу потребность в них увеличится.

«Также в ближайшее время можно ожидать «расцвета» логистических профессий. Речь не просто о доставке еды, а о разработке новых схем циркулирования товаров и носителей услуг», — сказал Лейбович.

Эксперт отметил, что цифровые компетенции будут необходимы во всех профессиях. Также специалист считает, что на время перестройки процессов производительность труда упадет, но это будет временно.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что пока оценить заработную плату новых востребованных профессий сложно, но ожидается ее увеличение из-за высокого спроса.

Цифровые кураторы будут необходимы людям старшего поколения, для специальности важное качество – терпение, поэтому она подходит для социальных работников. Но переобучение особенно не повлияет на зарплату специалиста. Средняя зарплата социального работника в России – 35 тысяч рублей.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов считает, что востребованность бизнес-консультантов переоценили, потому что, в первую очередь, нужны будут IT-специалисты, которые настроят онлайн-платформы, гаджеты сотрудников, а также расскажут, как ими пользоваться.

По мнению Прокопова, бизнес процессы изменятся, но не факт, что нужно будет привлекать консультантов для решения проблем.

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