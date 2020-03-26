РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. В подмосковной Балашихе до конца апреля приведут в порядок 55 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ремонт памятников в Балашихе начался 21 марта. На большинстве памятников и мемориалов снимут многослойное лакокрасочное покрытие, сделают чистку, благоустроят прилегающую территорию.

«По некоторым объектам проводятся масштабные работы. Например, на аллее Героев, где расположена статуя богини победы Ники, меняют гранитную плитку и облицовочные материалы. У памятника боевой славы «Вечная память героям» в микрорайоне Никольско-Трубецкой поменяют архитектурно-художественный облик, произведут замену бетона», - сказал начальник отдела содержания территории и экологии управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

Он добавил, что всего приведут в порядок 55 воинских памятников. Все они будут отремонтированы до конца апреля. На их ремонт в городском округе выделено 35 миллионов рублей.

В 2020 году исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.