РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Автомобилисты в подмосковном Красногорске могут бесплатно сдать отработанные покрышки в двух пунктах приема, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Подмосковье начинается кампания по замене зимних колес на летние.

«Неправильно утилизированная резиновая продукция наносит огромный вред экологии. Покрышки разлагаются более ста лет, загрязняя окружающую среду токсинами и канцерогенными веществами. В Красногорске организованы два пункта бесплатного приема изношенных шин», - говорится в сообщении.

Старую резину можно сдать на базе МБУ «КГС» по адресу: Красногорск, Коммунальный квартал, дом №20. Кроме того, пункт приема работает на улице Центральной в селе Ильинское.

«Уважаемые автовладельцы, помните, пристроив отработанные покрышки в пункт приема, вы совершаете вклад в улучшение экологии на малой родине и на планете в целом», - заключается в материале.