РИАМО - 26 мар. Строительство жилого дома по реновации начали в Западном округе, предусмотрено создание комфортной и доступной среды, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В районе Фили-Давыдково по адресу: улица Давыдковская, владение 16, началось строительство жилого дома на 147 квартир для переселения по программе реновации. В настоящее время идут подготовительные работы и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание возведут на основе монолитного каркаса по индивидуальному проекту. Дом будет односекционным, с подземной парковкой. Вентилируемые фасады облицуют панелями светло-коричневого цвета, которые обладают огнеупорными и противоударными свойствами, устойчивы к воздействию влаги. Легкость монтажа значительно сократит сроки строительства.

На первых этажах разместят нежилые и технические помещения, а также группу лифтов грузоподъемностью 1000, 630 и 400 килограмм соответственно. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Две однокомнатные и три трехкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную технику.

Проектные решения предусматривают создание комфортной и доступной среды с безопасным и удобным передвижением родителей с колясками и маломобильных граждан по территории жилого дома.

«В Западном округе строят 13 домов по программе реновации площадью 171,7 тысячи квадратных метров. В районе Фили-Давыдково новые квартиры получат жители 119 домов, подобрано десять стартовых площадок, строят четыре здания», – добавил Загрутдинов.

На придомовой территории разместят спортивную и детскую площадки, площадки для отдыха, проведут озеленение: посадку деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников.