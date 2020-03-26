Детские сады временно закрыты, школы перешли на дистанционное обучение. Чтобы незапланированные каникулы не прошли впустую и ребята не заскучали, предложите им погрузиться в увлекательный мир литературы. С 23 — 29 марта на сайте «Читай-город» можно приобрести детские книжки со скидкой 20 %. Чтобы родителям не пришлось долго выбирать, обозреватель РИАМО и книжная сеть подобрали по 5 лучших книг для разных возрастных групп.

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От 3 до 6 лет

Добрые истории с яркими иллюстрациями, которые идеально подойдут для совместного чтения с ребенком.

Сборник «Рассказы о животных для детей»

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В сборник «Рассказы о животных для детей» вошли произведения Геннадия Снегирева «Слон», «Михаил» и Льва Кузьмина «Оля маленькая». Главная изюминка книги — иллюстрации известного советского художника Николая Устинова, который работал в журналах «Мурзилка» и «Крокодил». Он дополнил своими рисунками более 300 различных изданий. Благодаря оформлению сборник порадует не только малышей, но и взрослых, перенеся их в детство.

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Уильям Стайг «Храбрая Айрин»

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Американский писатель и мультипликатор Уильям Стайг стал известным из-за его иллюстрированного рассказа «Шрек!». Автор продолжает мастерски рассказывать истории в книге «Храбрая Айрин».

Главная героиня — отважная девочка Айрин, которая хочет помочь своей заболевшей маме и решается отнести сшитое ею платье герцогине. Малышка борется со страхом потерпеть неудачу и желанием все бросить, но в итоге мужественно справляется со всеми проблемами, появившимися на ее пути. Эта история о настоящем героизме, которую сможет понять каждый ребенок.

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Холли Вебб «Коллекция добрых историй»

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Холли Вебб не раз попадала в десятку самых популярных в России детских писателей. Ее сборник «Коллекция добрых историй» понравится любознательным детям, которые любят животных. Сочетание ярких иллюстраций, увлекательных фактов о братьях наших меньших и рассказ автора о собственных питомцах — точно увлекут малышей.

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Эдуард Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот и другие истории»

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Новое издание любимой многими поколениями истории о Дяде Федоре и его верных друзьях. В книгу вошли три повести об обитателях деревни Простоквашино: «Дядя Федор, пес и кот», «Любимая девочка дяди Федора» и «Дядя Федор идет в школу, или Нэт из Интернет».

Сборник подойдет для первого знакомства малыша с героями из Простоквашино. Иллюстрации к книге нарисовали Ольга Боголюбова и Елена Вульф.

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Кристина Кретова «Приключения мышонка Недо в Калининграде, или квест мышиного короля»

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Издательство «Питер Класс» выпустило новую книгу Кристины Кретовой с удивительными иллюстрациями Натальи Романьковой. «Приключения мышонка Недо в Калининграде, или квест мышиного короля» рассказывает о маленьком хвостатом обитателе библиотеки, который любит читать и путешествовать. Вместе с девочкой Ариной мышонок Недо отправляется в Калининград, где им предстоит собрать янтарные камни, подняться на самую высокую точку Куршской косы, разыскать сорок котов и станцевать с деревьями. Юному читателю вместе с героями придется разгадывать загадки Мышиного короля, чтобы снять его заклятье.

От 7 до 10 лет

Лучшие художественные и научно-популярные книги, которые пойдут для первого самостоятельного чтения.

Виктор Драгунский «Денискины рассказы»

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Переиздание любимой детской классики о Дениске Кораблеве с иллюстрациями современной художницы Ольги Смирновой. «Денискины рассказы» Виктора Драгунского ценят за светлый юмор, детскую непосредственность героя и его искренность.

Дениска и его лучший друг Мишка попадают в забавные ситуации, которые могут произойти с любым ребенком. Стоит отметить, что рассказы не только смешные, но и поучительные.

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Люси и Стивен Хокинг «Джордж и тайны Вселенной»

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Книга, созданная великим Стивеном Хокингом, его дочерью Люси и популяризатором науки Кристофом Гальфармом, отправляет читателя в увлекательное приключение по вселенной вместе с Джорджем и его друзьями. Во время путешествия ребята узнают, что такое черные дыры, квазары, астероиды, галактики и параллельные вселенные. Все суждения основаны на законах физики, единственный волшебный герой в книге — суперкомпьютер, который помогает Джорджу и его приятелям исследовать космическое пространство. Рассказ иллюстрировал художник Гарри Парсон.

Кеннет Грэм «Ветер в ивах»

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Адаптированная версия сказочной повести английского писателя Кеннета Грэма про удивительные приключения Крыса, Крота, Барсука и Жаба подойдет для знакомства ребенка с шедеврами детской литературы. Издание дополняют иллюстрации австралийского художника Роберта Ингпена. «Ветер в ивах» — добрая книга, которая поможет детям развить воображение и любовь ко всему живому.

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Ричард Адамс «Обитатели холмов»

сайт «Читай-город»

«Обитатели холмов» — роман-сказка британского писателя Ричарда Адамса о приключениях группы диких кроликов, которым пришлось покинуть свой гибнущий город и отправиться в долгое и опасное путешествие. У героев есть своя мифология, язык и обычаи, но при этом они не люди, изображенные в виде животных, а настоящие кролики, которые руководствуются природными инстинктами. Детям будет интересно узнать о жизни этих лесных обитателей и прожить с ними одно полное удивительных событий лето.

Татьяна Зарубина «От динозавров до компота»

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Издательство «Розовый жираф» и Политехнический музей собрали ответы на 108 вопросов от детей об устройстве мира. Книга «От динозавров до компота» станет замечательным подарком для юного «почемучки». Читателям предстоит узнать, почему бутерброд падает маслом вниз, что такое Бермудский треугольник, сколько на свете денег, от чего вымерли динозавры и еще много-много увлекательных научных фактов.

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От 11 до 14 лет

Фэнтезийный миры, которые увлекут даже самых требовательных подростков и играючи расскажут о важных вещах.

Корнелия Функе «Чернильное сердце»

сайт «Читай-город»

«Чернильное сердце» — первая часть фэнтезийной трилогии знаменитой немецкой писательницы Корнелии Функе. По роману снят одноименный фильм с Бренданом Фрэйзером в главной роли. В центре сюжета — двенадцатилетняя девочка Мегги и ее отец, который может оживлять героев книг и переносить слушателей в выдуманный мир. Это сказка о добре и зле, дружбе и преданности и, конечно, о любви к чтению.

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Дина Сабитова «Где нет зимы»

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Роман Дины Сабитовой — история взросления, написанная в лучших традициях юношеского романа. Главные герои — дети Гуль и Паша, оставшиеся без взрослых. Через них автор говорит с читателями на важные темы: как пережить одиночество, каково быть сиротой, насколько порой бывает сложной жизнь. В конце автор дарит читателю надежду — все будет хорошо, если не быть равнодушными и уметь бороться за свое существование.

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Наталья Щерба «Часодеи. Часовой ключ»

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«Часодеи. Часовой ключ» — первая книга серии, написанная украинской писательницей Натальей Щерба в жанре подросткового фэнтези. Сюжет разворачивается вокруг обычной земной девочки Василисы. Она узнает, что ее отец влиятельный маг и попадает в удивительный мир часодеев, фей и лютов. Книга, полная волшебства и опасных приключений, должна понравиться юным поклонникам увлекательного фэнтези.

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Клайв Льюис «Хроники Нарнии»

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Цикл из семи фэнтезийных повестей британского писателя Клайва Льюиса под одной обложкой. «Хроники Нарнии» — одна из самых известных книг о волшебной стране, которую могут увидеть только дети и люди с чистой душой и открытым сердцем. В процессе приключений герои взрослеют, понимают, что есть добро, а что — зло, учатся настоящей дружбе и познают любовь.

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Диана Джонс «Ходячий замок»

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Практически каждый подросток слышал об анимационном фильме «Ходячий замок» знаменитого мультипликатора Хаяо Миядзаки, но немногие знают, что он основан на одноименном бестселлере английской писательницы Дианы Джонс. Если ваш ребенок увлекается аниме, предложите ему прочесть «Ходячий замок» — книгу об отважной девушке Софи, коварной Болотной Ведьме и таинственном чародее Хоуле, который живет в ходячем замке.

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