РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. В Московском областном онкологическом диспансере, расположенном в Балашихе, начал свою работу кабинет ранней диагностики рака молочной железы, предварительная запись на прием не требуется, сообщается на официальном сайте медучреждения.

Рак груди или молочной железы входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения влияет стадия выявления болезни. Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет регулярное обследование.

«Теперь любая женщина независимо от возраста может пройти обследование. Предварительная запись на прием врача не требуется. По всем вопросам обращаться по телефону: 8(495)529-50-64», - говорится в сообщении.

По словам руководителя отделения опухолей молочной железы медучреждения Ларисы Овчинниковой, в новом кабинете есть все необходимо для осмотра, где любая женщина сможет получить не только консультацию врача, но и пройти ультразвуковое исследование, маммографию и другие виды диагностики. При обнаружении объемного опухолевого образования в молочной железе, специалисты также выполнят пункцию для верификации процесса.

Кабинет расположен на первом этаже консультативно-диагностического корпуса онкодиспансера по адресу: Балашиха, улица Карбышева, дом №6.

При выявлении рака груди на первой стадии эффективность лечения достигается в 96% случаев. Регулярно посещать маммолога рекомендуется с 30 лет. Особенно внимательными к здоровью нужно быть женщинам в возрасте 45-60 лет, когда проходят гормональные изменения.