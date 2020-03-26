РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Сотрудники Мытищинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может обернуться серьезной бедой как для природы, так и для человека. Мытищинское территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминает о том, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности, которые являются залогом сохранности вашей жизни и вашего имущества, в том числе жилья. Задумайтесь о последствиях и не поджигайте сухую траву!», - говорится в сообщении.

В этом году небогатый снежный покров растаял гораздо раньше положенного срока и обнажил высохшую прошлогоднюю траву. «Мособлпожспас» Мытищ напоминает, что неосторожное обращение с огнем в любой форме, будь то брошенный в сухую траву окурок или непотушенный полностью костер, представляет собой опасность.

«Обычная для весеннего периода процедура очистки территории от мусора не должна иметь каких-либо последствий, однако все происходит с точностью наоборот. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни. Особенно опасны палы травы в ветреную погоду: огонь распространяется молниеносно», - добавляется в сообщении.

Телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112.