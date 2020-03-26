РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Спектакль «Эти свободные бабочки» молодежного театра «Ваш выход!» из подмосковного Красногорска можно посмотреть онлайн, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Молодежный центр горокруга Красногорск предлагает посмотреть онлайн спектакль молодежного театра «Ваш выход» по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки», - говорится в сообщении.

Зрители увидят историю слепого от рождения молодого человека, который пытается уйти от опеки матери и начать самостоятельную жизнь. Волею случая в его жизни появляется яркая, непредсказуемая девушка. Так же как главный герой, она мечтает о личной свободе. Режиссеры - Ольга Мосеева и Станислав Поздышев.

Спектакль можно посмотреть по ссылке.