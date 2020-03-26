РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске более 7,2 тысячи школьников, которым полагалось льготное питание в школах, получат продуктовые наборы, сообщается на сайте администрации округа.

В администрации Подольска на оперативном совещании 25 марта обсудили меры, предпринимаемые на территории округа во время режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В том числе то, какие шаги предприняты в рамках режима повышенной готовности в образовательной сфере.

«Сейчас у школьников каникулы, потом начнется дистанционное обучение на дому, при этом будут созданы дежурные группы количеством до 12 человек для учащихся 1-4-х классов на базе образовательных учреждений. Тысячи школьников в округе получали меры поддержки в виде горячего питания: завтраками и обедами были охвачены более 7,2 тысячи человек, обедами - более 2,8 тысячи человек. Для этой категории формируют и единоразово передадут наборы продуктов питания через руководителей образовательных учреждений по графику, который будет доведен до родителей через их чаты и сайты школ» - сказал глава округа Николай Пестов.

Чтобы получить льготные продуктовые наборы, родителям учеников нужно подать в школу заявление в письменном виде. Количество наборов будет рассчитано, исходя из учебных дней (каникулы не в счет). Выдавать бесплатные продуктовые наборы будут детям, которые получали льготное питание в школах.

С 21 марта по 12 апреля школы, колледжи и вузы Московской области перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Уроки в очной форме будут проводить только для школьников с 1 по 4 классы в группах по 12 человек.

Для профилактики коронавируса отменили бесплатный проезд для школьников с 5 класса, чтобы дети не посещали общественные места, торговые центры и парки.

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