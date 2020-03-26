РИАМО - 26 мар. Сотрудники органов социальной защиты обзвонили около 500 тысяч жителей Московской области старше 60 лет для определения их потребностей и своевременного оказания им помощи в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщила в четверг журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции людям пожилого возраста с 26 марта рекомендовано соблюдать домашний режим.

«На территории Московской области жителей старше 60 лет - около 1,6 миллиона. На сегодняшний день мы обзвонили около 500 тысяч человек. Обзванивать мы начали зависимости от возраста. Если вам не позвонили, то вам обязательно позвонят, просто пока мы не можем одномоментно всех обзвонить», - сказала Фаевская.

По ее словам, в день сотрудники соцзащиты обзванивают около 70-80 тысяч человек.

«В связи сложившейся ситуации многие просят и нуждаются в психологической помощи. Ее мы тоже оказываем», - добавила министр.

Кроме того, волонтеры оказывают помощь пожилым жителям в доставке продуктов и лекарственных средств.

Она убедительно попросила, чтобы жители старше 65 лет и семьи с детьми воздержались от посещения многолюдных мест, а также управлений социальной защиты населения, которые временно приостанавливают прием документов и сведений от жителей.

«Для жителей, которые уже получают меры социальной поддержки, все эти льготы и компенсации мы продлим автоматически, никаких документов и справок предоставлять не нужно, мы просим строго соблюдать режим самоизоляции», - подчеркнула Фаевская.

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