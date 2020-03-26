РИАМО - 26 мар. Гражданам из других регионов стоит воздержаться от поездок в Москву в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — написал Собянин в личном блоге.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день туристическая индустрия столицы «поставлена на паузу».

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев заражения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>