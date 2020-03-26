РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. В перинатальном центре городской клинической больницы Мытищ с начала марта появились на свет 164 ребенка, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Сотрудники перинатального центра продолжают дарить счастье. С начала месяца на свет появились 164 малыша: 79 девочек и 85 мальчиков», - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом от 16 марта №87 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ГБУЗ МО «МГКБ» отменены дни открытых дверей и лекции. Однако посмотреть занятия можно в режиме онлайн в Instagram-аккаунте больницы.

«30 апреля сотрудники кабинета ЗАГС подробно разъяснят, что такое комплексная услуга и какие документы можно получить сразу после рождения малыша. Следите за анонсами и задавайте свои вопросы в комментариях», - отмечается в сообщении.

Также в перинатальном центре МГКБ работает телефон горячей линии: 8(926)026-53-76. На горячую линию можно обращаться с вопросами, касающимися госпитализации, родов, послеродового наблюдения, работы центра и его отделений.