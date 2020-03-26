РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. В рамках благоустройства Малаховского озера в подмосковных Люберцах территорию возле него поделят на две зоны, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Малаховское озеро и прилегающий к нему лес – одно из любимых мест отдыха жителей городского округа, которое по их запросам нуждалось в благоустройстве. В прошлом году по поручению губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева мы приступили к созданию здесь новой современной зоны отдыха. Территория парка делится на две зоны: прибрежную и лесопарковую», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории с созданием комфортных зон отдыха для жителей и гостей поселка Малаховка с учетом сложившейся инфраструктуры.

Планируется обустроить входные группы, существующую тропиночную сеть, велодорожки, установить новые детские игровые и спортивные комплексы и площадки, в том числе для маломобильных групп населения. С западной и южной сторон озера предполагается устройство набережной со смотровыми площадками, выступающими над водой, а также освещение всей территории парка в ночное время с подсветкой значимых архитектурных элементов.

Парк будет оборудован скамейками, урнами, информационными указателями. Также планируется устройство системы Wi-Fi и системы видеонаблюдения по программе «Безопасный город».

В 2019 году начались работы по обустройству тропиночной сети, сети уличного освещения, установлены две малые входные группы, а также были подготовлены основания для установки детских игровых и спортивных площадок. Вскоре благоустройство продолжится.