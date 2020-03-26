РИАМО - 26 мар. В детских садах Подмосковья на время всероссийской нерабочей недели, введенной президентом РФ Владимиром Путиным, организуют дежурные группы, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обеспечить в образовательных учреждениях, предоставляющих дошкольное образование, <…> работу дежурных групп для детей работников непрерывно действующих организаций», - говорится в документе.

Дежурные группы организуют для детей работников, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля 2020 года в соответствии с указом президента.

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