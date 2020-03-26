РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. В подмосковных Люберцах заработал передвижной суперкар для мойки контейнеров, он может дезинфицировать до 240 баков за цикл, сообщил журналистам руководитель направления «Мусоровозы» на заводе «Меркатор-Калуга» Петр Короткевич.

В четверг представители регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» и завода «Меркатор» презентовали в Люберцах спецмашину на шасси MAN с оборудованием RosRoca. Эту технику выпустили по спецзаказу регоператора.

«Начал работать суперкар для дезинфекции контейнеров. Эта машина уникальна, по нашим данным, в России всего три таких автомобиля. За один цикл суперкар может помыть до 240 контейнеров», - сказал Короткевич.

Он добавил, что внутри моются контейнеры объемом до 1,1 кубометра, также есть внешняя мойка для мытья крупных контейнеров.

По словам руководителя службы по связям с общественностью регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Марии Штомпиль, ранняя весна позволила начать мыть контейнеры раньше. Зимой контейнеры будут мыть по-другому.

«Мытье контейнера занимает около минуты. Сейчас на территории Люберец около пяти тысяч контейнеров. Объем большой, машина работает с 7:00 до 23:00. Бункеры обрабатывают на производственных площадках», - отметила Штомпиль.

Она пояснила, что появление суперкара не связано с коронавирусом, закупку провели ранее. Оставшуюся после дезинфекции воду будут утилизировать на специализированных предприятиях.

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