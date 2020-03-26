РИАМО - 25 мар. Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность перевода госэкзаменов в вузах в онлайн-формат, сообщает «Российская газета».

«Мы внимательно анализируем то, как организовать итоговую аттестацию. Ведь есть преддипломные практики — важнейший элемент учебного процесса, и многие из них невозможно перенести в онлайн. Кроме того, сама итоговая аттестация — очень серьезный момент в формировании личности выпускника», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Некоторые вузы уже перенесли переводные экзамены на более поздний срок.

А вот какие итоговые экзамены можно полностью перевести в формат онлайн, а какие требуют смешанного формата, по словам министра, сейчас это необходимо определить.

Вероятно, что и поступать в вузы абитуриенты будут в дистанционном режиме. Сейчас ведется разработка сервиса «Поступи в вуз онлайн». Подать документы и поступить можно будет через портал «Госуслуги».

Министр рассказал, что ранее предполагалось, что вузов, в которые можно поступить онлайн, будет 20, но в связи с эпидемиологической обстановкой, возможно этот список расширится. Прием документов начнется 20 июля.

Еще рассматривается вопрос о том, как будут поступать иностранные студенты, и что делать учебным заведениям, которые, кроме ЕГЭ, проводят творческие испытания.

Министр заверил, что о дополнительных испытаниях в вузы до июля можно принять решение, проанализировав ситуацию.

В России 80% вузов перешли на дистанционное обучение. Фальков объяснил, что проблемы возникали, но ведомство оперативно решало вопросы.

«Весь образовательный процесс мы не можем закрыть онлайн-курсами по объективным причинам. Поэтому важно дать возможность всем преподавателям максимально погрузиться в новую ситуацию и дать инструменты для общения со студентами», — подчеркнул Фальков.

45% студентов разъехались по домам, но ведомство не рекомендует закрывать общежития, потому что есть те, кто уехать не может, например, иностранные студенты.

С переходом на удаленный формат обучения Минобрнауки открыло горячую линию для консультации. В день сотрудникам линии поступает 30-50 звонков, за все время работы они приняли 500 обращений. Чаще всего обращаются с вопросами технического характера, потому что сети перегружены.

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