РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 мар. Городская клиническая больница Мытищ приостановила всю плановую госпитализацию в отделения стационара и ввела ряд других ограничительных мер в связи с коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Важная информация для пациентов МГКБ. В четверг вся плановая госпитализация в отделения стационара, консультации пациентов у специалистов консультативно-диагностического отделения и платного отделения «Азбука здоровья» приостановлены до особого распоряжения. Такое решение принято в соответствии с приказом от 16 марта №87 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ГБУЗ МО «МГКБ», – говорится в сообщении.

На первых этажах корпусов стационара строго с 17:00 до 19:00 организован сбор передач в отделения.

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