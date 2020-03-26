РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске волонтеры развезли одиноко проживающим пенсионерам и другим нуждающимся на карантине порядка 200 продуктовых наборов, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске органы социальной защиты и волонтеры обзвонили более 14 тысяч человек, чтобы выяснить, в чем они нуждаются – продукты питания, доставка лекарств на дом, консультации. Это в первую очередь одиноко проживающие пенсионеры, лица, которым более 65 лет, многодетные семьи.

«Юноши и девушки в этой работе принимают активное участие, в том числе в развозе продуктов питания по заявкам тех, кто к волонтерам обращается. Хотя надо отметить, что обращаются еще очень немногие, порядка 200 наборов на сегодняшний день (25 марта – ред.) развезли. Но если кому-то необходима помощь, можно не дожидаться звонка волонтеров и заявить о проблеме самому», – сказал глава Подольска Николай Пестов.

Работа будет продолжена. В ней участвуют более 150 волонтеров из таких общественных организаций, как «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтеры Победы», Молодежного парламента при Совете депутатов, отряда «Спасатель» колледжа «Московия», Георгиевского сестричества, учреждений молодежной политики округа, творческого центра «Кузнечик» и других.

Обратиться за помощью можно по телефонам горячей линии органов социальной защиты населения: 8(496)754-17-01 (для жителей города Подольска и сельских населенных пунктов); 8(915)048-12-53 (для жителей Климовска).

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