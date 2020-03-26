РИАМО - 26 мар. В Московской области на период с 28 марта по 5 апреля приостановят работу салонов красоты, соляриев и бань, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Введение таких ограничений продиктовано эпидемиологической ситуацией по коронавирсусу.

«Приостановить с 28 марта по 5 апреля работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина», - говорится в документе.

Меры не коснутся заведений, которые оказывают услуги дистанционно, в том числе с использованием доставки.

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