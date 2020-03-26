РИАМО - 26 мар. На территории Подмосковья с 28 марта будет приостановлена работа объектов розничной торговли, исключение составят аптеки и продуктовые магазины, а также те магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте правительства региона.

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, <…> а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки», - говорится в указе.

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