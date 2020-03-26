РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 мар. Двух актеров театра кукол «Огниво» городского округа Мытищи наградили в честь Дня работника культуры, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

25 марта в малом зале МДК «Яуза» чествовали работников культуры городского округа. Поводом для мероприятия послужил их профессиональный праздник – День работника культуры.

«Почетными наградами были отмечены двое сотрудников нашего театра. За добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Мытищ благодарностью главы городского округа был отмечен артист-кукловод Сергей Омшенецкий. За достойный вклад в развитие профсоюзного движения Мытищинской городской профсоюзной организации работников культуры грамотой наградили артиста-кукловода Ивана Соловьева, по совместительству председателя профсоюзной организации театра», – говорится в сообщении.

Перед собравшимися, которых было чуть меньше 50 человек, с поздравительными словами выступили заместитель главы администрации округа Елена Стукалова, заместитель председателя совета депутатов Михаил Мурзаков, исполняющая обязанности начальника управления культуры Елена Романова, а также председатель горкома профсоюза работников культуры Валентина Пирулина.