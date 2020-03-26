РИАМО - 26 мар. С 28 марта на территории Московской области будут закрыты помещения учреждений общепита, но они смогут доставлять еду на дом заказчикам, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте правительства региона.

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что данные ограничения не коснутся столовых, буфетов и других подобных предприятий общепита, которые работают на предприятиях и заводах только для сотрудников.

В Подмосковье вводятся меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, школьники перешли на дистанционное обучение, для них отменили льготный проезд на общественном транспорте, запрещено проведение любых массовых мероприятий, временно закрыты спортивные учреждения.

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