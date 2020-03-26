РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В больницах подмосковного Подольска развернуты 152 инфекционных койки, на случай неблагоприятного развития событий планируется развернуть еще 100 в Московской областной детской больнице в Бородине, сообщается на сайте администрации округа.

В администрации Подольска 25 марта состоялось оперативное совещание. Открывая его, глава муниципалитета Николай Пестов рассказал о мерах, предпринимаемых на территории округа во время режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также он рассказал о том, какие работы проводятся в округе для возможных усилений мер в сфере здравоохранения.

«Сегодня на территории городского округа Подольск развернуты 152 инфекционных койки: в Подольской центральной больнице – 40, в детской больнице – 60, а также в других учреждениях. На случай чрезвычайного развития ситуации определен объект – Московская областная детская больница в Бородине, где ведутся сейчас работы. Она ранее не была достаточно загружена», – сказал Пестов.

По его словам, на случай неблагоприятного развития ситуации в Московской областной детской больнице планируется развернуть еще порядка 100 инфекционных коек. В настоящее время на объекте проводят строительные работы, проектирование и монтаж необходимых инженерных систем, в том числе вентиляции.

Пестов добавил, что в Климовской городской больнице №2 рассматривалась возможность развертывания инфекционных коек, но такое решение не было принято.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>