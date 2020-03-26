РИАМО - 26 мар. В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, общее число случаев заражения по России выросло до 840, говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу.

«В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. <…> За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах», - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 658 до 840.

Все граждане, у которых подтвердился диагноз, ранее посещали страны, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Всех зараженных поместили в инфекционные боксы.

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