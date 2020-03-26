РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Ремонт подъездов в доме №10 на улице 3-е Почтовое отделение подмосковных Люберец планируют завершить до 30 марта, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проинспектировал ход косметического ремонта подъездов в доме №10 на улице 3-е Почтовое отделение.

«Ремонт ведется качественно. Ремонтные бригады из УК «ЛГЖТ», они - профессионалы. Работы идут по графику, завершаются в марте», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что подъезды №№1, 2 и 4 включены в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Подъезды №№2 и 4 будут отремонтированы с софинансированием из бюджета, а подъезд №1 - полностью за счет собственных средств муниципалитета. Ремонт подъезда №3 был выполнен в 2019 году по программе «Формирование современной комфортной городской среды» с софинансированием из бюджета.

«В подъездах ремонтируют лестничные клетки и входную группу, меняют входные и тамбурные двери, укладывают плитку на первых этажах и ремонтируют осветительные приборы», - отметил Ружицкий.