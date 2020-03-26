РИАМО - 26 мар. По указу мэра Москвы, в городе закроют семь парковых территорий и музеев для посещения, они не будут работать с 28 марта, соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Приостановить с 28 марта по 5 апреля посещения гражданами территорий общегородского значения – Выставки достижений народного хозяйства, Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, Государственного историко-культурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно», музея-заповедника «Коломенское», парка «Зарядье», музея-усадьбы «Кусково», парка культуры и отдыха «Сокольники», - говорится в указе.

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