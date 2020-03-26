РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Дом культуры «Новосельцево» городского округа Мытищи в четверг проведет онлайн мастер-класс по созданию броши, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«В 14:00 пройдет видео мастер-класс «Брошь из атласных лент». Материалы, которые понадобятся для создания броши: лента атласная шириной 5 сантиметров (двух цветов), игла и нитки, бусины, ножницы», - говорится в сообщении.

Мастер-класс по изготовлению броши из атласных лент пройдет в Instagram-аккаунте Дома культуры @dknovoseltsevo.

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