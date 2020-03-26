РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Завод «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи модернизирует 40 вагонов метро в городе София Болгарии, сообщается на сайте администрации горокруга.

Завод и Софийский метрополитен заключили дополнительное соглашение на проведение капитального ремонта и модернизацию еще 40 вагонов метро серии 81-717.4/714.4 для городской подземки. Завод сотрудничает с метрополитеном Софии со дня его открытия в 1998 году. В настоящее время весь парк подземки столицы Болгарии состоит из вагонов, изготовленных на подмосковном предприятии, и насчитывает в общей сложности 168 единиц.

«Контракт, предусматривающий модернизацию восьми вагонов серии 81-717.4/714.4 и опцион на проведение аналогичных работ с 40 вагонами той же серии, был подписан в декабре 2018 года. В феврале текущего года МВМ завершил все необходимые работы по основному контракту, отправив восемь обновленных вагонов метро заказчику. Дополнительное соглашение, необходимое для реализации опциона, было подписано сторонами в марте 2020 года», - говорится в сообщении.

Реализация опциона говорит о положительной оценке со стороны Софийского метрополитена выполненной к настоящему времени работы. Работы пройдут в три этапа: в рамках первого и второго будут модернизированы по 3 четырехвагонных состава, всего 24 вагона, в рамках третьего - 4 четырехвагонных состава, всего 16 вагонов. Согласно условиям договора, длительность каждого этапа составит 12 месяцев.

«Капитальный ремонт и модернизация предполагают замену практически всего оборудования, обновление экстерьера и интерьера вагонов. Благодаря контракту, метрополитен болгарской столицы получит современные вагоны метро с новым оборудованием и стильным дизайном. Это позволит улучшить качество предоставляемых пассажирам услуг, сократит расходы на эксплуатационное обслуживание и техническую поддержку поезда. Капремонт и модернизация метровагонов позволили продлить срок их службы на 15 лет», - отмечается в сообщении.