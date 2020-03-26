РИАМО - 26 мар. Магазины с товарами не первой необходимости закроют в Москве на период с 28 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Временно приостановить с 28 марта по 5 апреля работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов», - говорится в указе.

Также меры не будут распространяться на торговые точки, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также осуществляют продажу товаров дистанционно, в том числе с условием доставки.

Ограничения вводятся для недопущения распространения коронавируса.

Ранее Собянин уже распорядился приостановить работу городских библиотек и учреждений культурно-досугового типа. Также в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах города запрещается курение кальянов.

Кроме того, новые меры коснутся работы МФЦ — некоторые услуги перестанут предоставлять в центрах. Также в столице приостановили оказание стоматологических услуг за исключением крайних случаев.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев заражения.