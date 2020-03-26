РИАМО - 26 мар. С 28 марта в столице приостановят работу салонов красоты, соляриев и бань, следует из указа мэра Москвы, размещенного на официальном сайте градоначальника.

«Приостановить с 28 марта по 5 апреля работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина», - говорится в документе.

Салоны могут продолжать работать дистанционно и оказывать те услуги, которые не требуют присутствия человека. Также можно делать доставку на дом.

В столице водят меры для предотвращения распространения Covid-2019: временно закрывают все развлекательные учреждения, рестораны и кафе, детские и образовательные центры и другие организации. Для бизнесменов предусмотрен ряд льгот и мер поддержки.

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