РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске на дому в режиме самоизоляции наблюдают 177 человек, из них по контакту с инфицированными — 44 человека, остальные 133 прибыли из неблагополучных по эпидобстановке стран, сообщается на сайте администрации округа.

В администрации Подольска 25 марта состоялось оперативное совещание. Открывая его, глава муниципалитета Николай Пестов рассказал о мерах, предпринимаемых на территории округа во время режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Московской области сообщило об одном заболевшем коронавирусом в Подольске.

«В настоящее время в Подольске по коронавирусу на стационарном наблюдении находятся 13 человек, в том числе в Климовской городской больнице №2 – 10 человек <...>. В Львовской больнице – три человека, их анализы на инфицирование отрицательные. <...> В данный момент на дому в режиме самоизоляции наблюдают 177 человек. Из них по контакту с инфицированными – 44 человека, остальные 133 – прибывшие из неблагополучных по эпидобстановке стран. В основном все, кто приехали, в данный момент вторую неделю находятся в режиме самоизоляции или в наших стационарах», – сказал Пестов.

Информация о заболевших и контактировавших поступает в орган местного самоуправления ежедневно. Из нее убирают персональные данные людей, и заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко направляет данные в адрес управляющих компаний и органов внутренних дел для контроля за обеспечительными мерами.

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