РИАМО - 26 мар. Результаты теста на короновирусную инфекцию у сенатора Людмилы Нарусовой отрицательные, сообщает РИА новости.

Ранее СМИ сообщали, что Нарусова госпитализирована столичную клинику с подозрением на Covid-2019.

«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», - сказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

На сегодняшний день в России выявлено 658 случаев заражения Covid-2019.