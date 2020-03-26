РИАМО - 26 мар. Рестораны, кафе, бары, столовые закроют в Москве с 28 марта по 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса, соответствующий указ мэра столицы опубликован на официальном сайте градоначальника.

«Временно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания», - говорится в документе.

Исключением является только обслуживание на вынос без посещения москвичами ресторанов, а также доставка блюд.

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