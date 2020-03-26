РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске начали шить медицинские маски, также планируют выпускать дезинфицирующие средств на основе перекиси водорода, сообщается на сайте администрации округа.

В администрации Подольска на оперативном совещании 25 марта обсудили меры, предпринимаемые на территории округа во время режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В том числе обеспечения населения медикаментами и средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками.

«Администрация округа проработала вопрос совместно с предприятием «Комфорт плюс», которое располагается на территории промышленной площадки «Зингер». Численность работников на данном предприятии - более 100 человек. Они с 25 марта наладили производство медицинских масок, первую партию направят сотрудникам социальных учреждений, УМВД России по городскому округу Подольск, а к 26-27 марта планируется увеличить мощности и в итоге выйти на производство 10 тысяч масок в сутки. Заявки показывают, что нам необходимо в месяц иметь не менее 200 тысяч масок. Мы рассчитываем в короткий срок выйти на эту мощность», – сказал глава Подольска Николай Пестов.

На Подольском заводе строительных материалов готовятся развернуть производство дезинфицирующих средств на основе перекиси водорода. 23 марта в Подольском территориальном отделе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области провели совещание, на котором представители Роспотребнадзора подтвердили возможность использования данного средства в целях дезинфекции.

«После закупки необходимого оборудования в начале апреля такое производство будет налажено с выходом на объем 100 тонн в месяц», – добавил Пестов.

По его словам, власти города по всем направлениям, которые находятся в их компетенции, стараются действовать инициативно, исполняя те требования, которые установлены постановлениями губернатора Московской области, предписаниями Роспотребнадзора в целях борьбы с распространением инфекции, поддержки нуждающихся, самообеспечения определенными видами востребованной продукции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>