РИАМО - 26 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Меганефть» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Подмосковью.

«В управление ФАС поступило обращение от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» федерального дорожного агентства» о внесении сведений в отношении компании «Меганефть» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения», - говорится в сообщении.

Металлическое барьерное ограждение должны были установить сбоку от оси проезжей части. Компания «Меганефть» представила выданное заказчиком разрешение на строительство.

В рамках устранения нарушения условий контракта, фирма письмом сообщает об окончании работ и просит создать комиссию для приемки работ и принять выполненные работы, к письму приложены акты выполненных работ и другие необходимые документы.

Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполнения работ в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу, но ее не провели. Заказчик к приемке работ не приступил.

Фирма «Меганефть» заключила договор на проведение экспертизы с АО «Мосэкспертиза», заказчик был уведомлен бо этом. Согласно результатам экспертизы, компания работы выполнила в полном объеме. На экспертизу представители заказчика не явились.

Управление ФАС пришло к выводу, что отсутствует факт недобросовестности общества, в связи с чем сведения в отношении ООО «Меганефть» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» федерального дорожного агентства» обратилось в суд, не согласившись с указанным решением.

Арбитражный суд столицы отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.