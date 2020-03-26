РИАМО - 26 мар. Для гостей закрыли территорию парка «Зарядье», расположенного в центре Москвы, сообщил директор парка Иван Демидов.

«Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!» - написал Демидов в своем Instagram.

В Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на время закрывают все развлекательные учреждения, рестораны и кафе, детские и образовательные центры и так далее.

Также многие компании переводят сотрудников на удаленную работу. А с 30 апреля президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю с сохранением всем сотрудникам заработной платы.

На сегодняшний день в России выявлено 658 случаев заражения Covid-2019.

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