РИАМО - 26 мар. Для гостей закрыли территорию парка «Зарядье», расположенного в центре Москвы, сообщил директор парка Иван Демидов.
«Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!» - написал Демидов в своем Instagram.
В Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на время закрывают все развлекательные учреждения, рестораны и кафе, детские и образовательные центры и так далее.
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