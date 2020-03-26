В условиях пандемии коронавируса стоит задуматься о своей безопасности и обезопасить своих близких. Для этого при появлении в общественных местах рекомендуется принимать дополнительные меры предосторожности: например, носить медицинскую маску. Сделать ее можно самостоятельно, используя доступные перевязочные средства. Пошаговая инструкция по изготовлению медицинской маски — в видеоролике РИАМО.

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